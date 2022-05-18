صور رقمية تخيلية لسيارة رينيجيد الكهربائية

أميرة خالد(صدى):

كشف ديان خريستوف الفنان الرقمي والمتخصص في تصميم السيارات ، عن صور رقمية تخيلية غير رسمية لما قد تبدو عليه سيارة “رينيجيد” الكهربائية الصغيرة والتي تركز على الطرق الوعرة.

وأوضح “ديان” أن تخيل هذه السيارة الجيب الكهربائية بالكامل مستوحاة من بعض عناصر تصميم رينيجيد الحالية، مشيرًا إلى أنه تم تعديلها لجعلها أكثر قدرة على الطرق الوعرة الصعبة من الطراز الحالي.

ويتسم تصميم رينيجيد الكهربائية التخيلي بالواجهة الأمامية على شبكة جيب الكلاسيكية مع سبع شرائح عمودية بينما توجد أيضًا مصابيح أمامية دائرية فوق مصابيح ضباب أصغر.

كما يوجد غطاء المحرك يلفت الأنظار أيضًا بفضل الانتفاخ الكبير وفتحات التهوية جنبًا إلى جنب مع لوحة انزلاقية فضية.

وتتمتع السيارة في تصميمها أيضًا بأقواس عجلات أمامية وخلفية متوهجة يمكن تشطيبها باللون الأسود اللامع أو مطابقة الألوان مع باقي التصميم الخارجي.

كما تم اعتماد تصميم جريء للعجلات الملفوفة في حد ذاتها بإطارات متينة للطرق الوعرة، وتركيب عتبات جانبية، وكذلك زوج من المرايا الجانبية الصغيرة.