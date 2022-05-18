اليابان المرشح الأول لاستضافة كأس آسيا 2023 بعد انسحاب الصين

ماجد محمد(صدى):

أعلن رئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم، كوزو تاشيما، اليوم الأربعاء، أنه تم الاستفسار من الاتحاد بشكل رسمي عن إمكانية استضافة كأس آسيا 2023، بعد انسحاب الصين بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأفاد الاتحاد الآسيوي يوم السبت الماضي، بأن الصين تراجعت عن استضافة البطولة المكونة من 24 منتخباً في العام المقبل بسبب الوضع الصحي في البلاد، واعتذرت عن ذلك.

وقالت مصادر خاصة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في وقت سابق، أنه لم يتوصل إلى قرار بشأن استقبال الطلبات من جديد للدول الراغبة في استضافة تنظيم النسخة المقبلة من بطول كأس آسيا .

والجدير بالذكر أن اليابان تملك البنية التحتية لاستضافة البطولة المقرر إقامتها في يونيو ويوليو من العام المقبل، حيث أنها استضافت كأس العالم 2002 والأولمبياد في العام الماضي.