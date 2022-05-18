مؤشر سوق الأسهم يغلق على ارتفاع

الرياض(صدى):

أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم الأربعاء على ارتفاع بنسبة 0.2 % مغلقا عند 12713 نقطة (+ 24 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 9 مليارات ريال.

وكان مؤشر السوق قد ارتفع خلال جلسة اليوم بأكثر من 200 نقطة قبل أن يقلص مكاسبه ويغلق عند المستوى المذكور أعلاه.

وارتفع سهم “مصرف الراجحي” بأقل من 1 % عند 96.20 ريال.

وأنهت أسهم “الأهلي السعودي” و”جبل عمر” و”بنك الرياض” و”ساب” و”السعودي الفرنسي” تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 2 و6 %.

وصعد سهم “دار الأركان” بنسبة 3 % عند 10.68 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 10 ملايين سهم.

وكانت الشركة قد أعلنت ارتفاع أرباح الربع الأول 2022 إلى 221 مليون ريال، والتي جاءت أعلى من توقعات المحللين.

وتصدرت أسهم “البحر الأحمر” و”أنعام القابضة” و”صادرات” ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى.

في المقابل، تراجع سهم “أرامكو السعودية” بأكثر من 1 % عند 40.70 ريال.

وهبط سهم “السعودية للكهرباء” بنسبة 8 % عند 24.72 ريال، عقب إعلان الشركة تسجيل خسائر في الربع الأول 2022 بقيمة 372 مليون ريال، بالإضافة إلى نهاية أحقية توزيعات نقدية.

وتصدر سهم “شاكر” تراجعات اليوم بنسبة قريبة من القصوى عند 22.36 ريال، وسط تداولات بلغت تجاوزت الـ2 مليون سهم.

وأغلق سهما “أملاك” و”بدجت السعودية” عند 20.68 ريال(- 4 %) للأول و45.35 ريال (- 3 %) للثاني، عقب نهاية أحقية أرباح نقدية.