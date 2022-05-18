إيقاف متسابق جمباز روسي بسبب دعمه للتدخل العسكري الروسي في أوكرانيا

وكالات(صدى):

قرر الاتحاد الدولي للجمباز إيقاف متسابق الجمباز الفني الروسي إيفان كولياك لمدة عام؛ وذلك بعدما استعرض رمزا يدعم التدخل العسكري الروسي لأوكرانيا خلال بطولة في قطر في مارس.

وقال الاتحاد الدولي للجمباز في بيان إيقاف اللاعب: ”انتهك السيد كولياك لوائح الاتحاد الدولي وميثاق أخلاقياته والقواعد الفنية باستعراضه هذا الرمز”.

وتابع: “لن يكون بوسعه المشاركة في أي بطولة ينظمها الاتحاد الدولي للجمبار أو أي اتحاد ينضوي تحت لوائه لمدة عام“.

وكان “كوياك” قد احتل المركز الثالث في نهائي مسابقة المتوازيين في كأس العالم للأجهزة في الدوحة واستعرض الحرف (زد)؛ وذلك عندما ارتقى منصة التتويج بجوار منافسه الأوكراني إيليا كوفتون الذي نال الميدالية الذهبية.

وتستخدم القوات الروسية هذا الحرف لتمييز مركباتها ودباباتها في أوكرانيا بعد الغزو على أوكرانيا.