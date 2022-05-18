غرفة الرياض توفر وظائف شاغرة للجنسين بالقطاع الخاص

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت غرفة الرياض مُمثلة في مركز التدريب والتوظيف عن توفر وظائف للجنسين بالقطاع الخاص وذلك لحملة شهادة الثانوية، والدبلوم والبكالوريوس فأعلى.

وأوضحت غرفة الرياض أن المسميات الوظيفية هي:- مدير عام الاستثمار وتطوير الأعمال.- مدير السياحة البيئية.- مدير تطوير الأعمال.- أخصائي شراكات تجارية.- أخصائي خدمات لوجستية.- أخصائي مراقبة وتحكم.- أخصائي خدمة زوار.- أخصائي إدارة أصول.- أخصائي تطوير مواقع ويب.- أخصائي أمن معلومات.- أخصائي العلامة التجارية.- كاتب محتوى، وغيرهم من المسميات.

وأفادت بأن طريقة التقديم من خلال الرابط التالي: هنــــــــا