غرفة الرياض توفر وظائف شاغرة للجنسين بالقطاع الخاص
كشفت غرفة الرياض مُمثلة في مركز التدريب والتوظيف عن توفر وظائف للجنسين بالقطاع الخاص وذلك لحملة شهادة الثانوية، والدبلوم والبكالوريوس فأعلى.
وأوضحت غرفة الرياض أن المسميات الوظيفية هي:- مدير عام الاستثمار وتطوير الأعمال.- مدير السياحة البيئية.- مدير تطوير الأعمال.- أخصائي شراكات تجارية.- أخصائي خدمات لوجستية.- أخصائي مراقبة وتحكم.- أخصائي خدمة زوار.- أخصائي إدارة أصول.- أخصائي تطوير مواقع ويب.- أخصائي أمن معلومات.- أخصائي العلامة التجارية.- كاتب محتوى، وغيرهم من المسميات.
وأفادت بأن طريقة التقديم من خلال الرابط التالي: هنــــــــا
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