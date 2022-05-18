جمعية أصدقاء والأوقاف تُنهيان تأثيث 26 منزلاً للاعبين القدامى وأسرهم

الرياض(صدى):

أعلنت جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية، الانتهاء من مشروع “تأثيث منازل 26 أسرة من الأسر الأشد حاجة” بالتعاون مع الهيئة العامة للأوقاف.

وجاء ذلك بعد مدى شهرين متواصلين من العمل، وذلك ضمن خدمة تأثيث المنازل التي تنفذها “أصدقاء” بشكلٍ دوري لمستفيديها في مسار الإسكان “أحد المسارات الرئيسية التي عملت عليها الجمعية منذ تأسيسها”.

وشهدت مراحل التأثيث جولات ميدانية للباحثين الاجتماعين والمختصين للوقوف على منازل المستفيدين المستهدفة، ورصد كافة احتياجات الأسر من الأثاث، وتحديد الكميات، وتأمين كافة أنواع الأثاث من غرف النوم، والمجالس، والمطابخ، والأجهزة الكهربائية.

وذكر عضو مجلس إدارة جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية رئيس اللجنة التنفيذية، والأمين العام، فهيد الدوسري، أن تأثيث المنازل يعد واحداً من الخدمات الرئيسة التي عملت عليها الجمعية منذ تأسيسها ضمن مسار السكن، والذي يهدف إلى الارتقاء بمستوى السكن للمستفيدين من اللاعبين القدامى وأسرهم.

وأشار إلى أن مسار السكن يضم 3 خدمات أخرى بخلاف خدمة التأثيث، وهي تأمين السكن اللائق لمن لا يملكون مساكنهم من اللاعبين القدامى وأسرهم، ، وتمليك السكن، وترميم المنازل المستفيدين الذي يملكون بالفعل منازل خاصة بهم لكنها غير مهيئة للسكن.