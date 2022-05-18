بالفيديو.. شروط استرداد المطور العقاري الضريبة المضافة

الرياض(صدى):

وضعت قواعد استرداد القيمة المضافة للمطورين العقاريين شرطين رئيسيين عند تقديم طلب الاسترداد.

ونصت الشروط على أن يكون العقار محل التوريد مؤهل للاسترداد مملوكاً للمطور، وأن يكون المطور حائزاً له كمشترٍ بموجب عقد تأجير تمويلي منتهٍ بالتملك أو عقد إجارة منتهية بالتملك من جهة مرخصة نظاماً، وذلك وفقا لـ”الإخبارية”.

كما نصت الشروط أن يتضمن العقد حق تملك المستأجر للعقار أو الوعد به، وجدولاً للسداد يحدد قيمة أجرة العقار وقيمة حق التملك منفصلين، وأن يتوفر لدى المستأجر حسابات منتظمة كقوائم مالية طوال فترة سريان العقد.