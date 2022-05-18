الأمن السيبراني يحذر من ثغرات خطيرة في منتجات ” أبل“

وكالات(صدى):

حذر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني من ثغرات خطيرة في عدة منتجات لشركة أبل، موضحا أن الشركة العملاقة أصدرت عدّة تحديثات لمعالجة عددٍ من الثغرات في منتجاتها.

وأصدرت Apple عدّة تحديثات لمعالجة عددٍ من الثغرات في منتجاتها، توصي الشركة بتحديث المنتجات في عدة نسخ.

ويمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ ما يلي: تنفيذ برمجيات خبيثة، ورفع الصلاحيات لزيادة قدرته على التعديل في النظام، وأعطال في الذاكرة، وهجمة حجب الخدمة “DoS”.

وأوصي المركز بتحديث المنتجات المتأثرة، حيث أصدرت Apple توضيحًا لهذه التحديثات:هنا