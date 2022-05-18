الأمن السيبراني يحذر من ثغرات خطيرة في منتجات ” أبل“
حذر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني من ثغرات خطيرة في عدة منتجات لشركة أبل، موضحا أن الشركة العملاقة أصدرت عدّة تحديثات لمعالجة عددٍ من الثغرات في منتجاتها.
وأصدرت Apple عدّة تحديثات لمعالجة عددٍ من الثغرات في منتجاتها، توصي الشركة بتحديث المنتجات في عدة نسخ.
ويمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ ما يلي: تنفيذ برمجيات خبيثة، ورفع الصلاحيات لزيادة قدرته على التعديل في النظام، وأعطال في الذاكرة، وهجمة حجب الخدمة “DoS”.
وأوصي المركز بتحديث المنتجات المتأثرة، حيث أصدرت Apple توضيحًا لهذه التحديثات:هنا
زوزو[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 45 دقيقة
المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني
مجرد اسم يا كثر المساكين و الضعوف اللي راحت فلوسهم ما أحد عندك و لا أحد رد فلوسك و لا أحد سأل عنك
و لا يقدرون يسون شيء
كيناوو[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 27 دقيقة
فعلا المفروض المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني يعرفون هذه الأرقام و تجيبهم لو من داخل المملكة
لكن ما سمعنا أبدا بخبر حصل لمساعدة الناس المسروقين و احضار المحتالين
واضح*** وصريح[ عدد التعليقات: 829 ] نشر منذ 26 دقيقة
ياكم واحد ردد مقولة:- راحت فلوسك ياصابر،مع زفرات وتأوهات،ولا هادي ولا دليل..