على خطى هيكتور.. دياز يطمح في تحقيق اللقب

نواف السالم(صدى):

يرغب المدير الفني لنادي الهلال في تحقيق بطولة جديدة مع الفريق الأول لكرة القدم ، والتتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتوج الهلال بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين مرة واحدة بقيادة دياز عام 2017، حينما فاز على الأهلي في ملعب الجوهرة المشعة، ويطمح خلال مواجهة غدا الخميس في تكرار تفوقه أمام الفيحاء.

ويأمل دياز في التتويج باللقب، سيرا على خُطى مواطنه إنزو هيكتور المدير الفني السابق لفريقي الشباب والاتحاد، الذي نجح في التتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين في 3 أعوام على التوالي، في إنجاز لم يتكرر مجددًا.