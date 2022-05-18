على اليوسف : اعتماد المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات سيساهم في تحقيق إحدى مستهدفات المملكة (فيديو)

الرياض(صدى):

‏أكد نائب وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية السفير علي اليوسف أن اعتماد المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات سيساهم في تحقيق إحدى مستهدفات المملكة بزيادة أعداد الزوار.

وقال اليوسف:” تطوير المنصة الوطنية هدف من الأهداف التي تسعي إليها الدولة، حتى تتم تأشيرات الدخول بشكل ميسر بالإضافة لتحسين تجربة المستخدم للنظام”.