على اليوسف : اعتماد المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات سيساهم في تحقيق إحدى مستهدفات المملكة (فيديو)
أكد نائب وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية السفير علي اليوسف أن اعتماد المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات سيساهم في تحقيق إحدى مستهدفات المملكة بزيادة أعداد الزوار.
وقال اليوسف:” تطوير المنصة الوطنية هدف من الأهداف التي تسعي إليها الدولة، حتى تتم تأشيرات الدخول بشكل ميسر بالإضافة لتحسين تجربة المستخدم للنظام”.
فيديو | نائب وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية السفير علي اليوسف: اعتماد المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات سيساهم في تحقيق إحدى مستهدفات المملكة بزيادة أعداد الزوار #الإخبارية#نشرة_النهار pic.twitter.com/DmRSC7D8Ng
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 18, 2022
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