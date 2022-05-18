اتحاد الكرة: اعتماده 3 جوائز في نهائي كأس خادم الحرمين

نواف السالم(صدى):

أعلن اتحاد كرة القدم، عن اعتماده 3 جوائز في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي الجاري “2021-2022″، بين فريقي الهلال ونظيره الفيحاء.

وقرر اتحاد كرة القدم، اعتماد 3 جوائز في نهائي البطولة المقرر إقامتها على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، وهي أفضل حارس مرمى، وأفضل لاعب الحسم، وأفضل لاعب في المباراة.

وكان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، أناب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لحضور المباراة وتسليم الفريق الفائز الكأس والميداليات الذهبية، وصاحب المركز الثاني الميداليات الفضية.