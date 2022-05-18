هل يتضاعف أجر الصدقات في مكة المكرمة؟.. شاهد: المنيع يجيب

مكة المكرمة(صدى):

رد الشيخ عبدالله المنيع عضو هيئة كبار العلماء، على سؤال “هل يتضاعف أجر الصدقات في مكة المكرمة؟”.

وقال عبدالله المنيع:”يرى مجموعة كبيرة من أهل العلم بأن جميع الأعمال الصالحة من عملها في مكة فهي مضاعفة وذلك قياسا على ماثبت به النص الصريح بأن الصلاة في مكة بمائة ألف صلاة”.

وأشار:”ذهب مجموعة من المحققين من أهل العلم على قياس ذلك على الصلاة وأن جميع الأعمال الصالحة تضاعف كمضاعفة الصلاة”.