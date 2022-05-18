الفراج : 4 فرق نجوم الذهب والفضة هذا الموسم والبقية يحتاجون مصالحة جماهيرهم
أشاد الإعلامي الرياضي وليد الفراج بمستوى 4 فرق في إطار منافسات الموسم الكروي الحالي، لافتاً إلى أن بقية الفرق يحتاجون لمصالحة جماهيرهم بالعمل وليس بالقول .
وقال الفراج عبر حسابه على تويتر :” الاتحاد.. الهلال .. لالفيحاء.. نجوم الذهب والفضة في الموسم الكروي الحالي .. والحصان الأسود ضمك ولا أحد غيره”.
وأضاف الفراج :” 4 أندية فقط والبقيه يحتاجون مصالحة جماهيرهم في الموسم المقبل بالأفعال لا الأقوال “.
الموج الأزرق[ عدد التعليقات: 584 ] نشر منذ 41 دقيقة
الحق أن الجماهير التي تحتاج أن يتصالح ناديها معها هي الجماهير الزرقاء فقط لاغير .. أشغلهم ناديهم بحضوره الوهاج .. أتعبهم بملاحقة بطولاته .. طوبى لهذا النادي المتعب .