الفراج : 4 فرق نجوم الذهب والفضة هذا الموسم والبقية يحتاجون مصالحة جماهيرهم

طلال الغامدي(صدى):

أشاد الإعلامي الرياضي وليد الفراج بمستوى 4 فرق في إطار منافسات الموسم الكروي الحالي، لافتاً إلى أن بقية الفرق يحتاجون لمصالحة جماهيرهم بالعمل وليس بالقول .

وقال الفراج عبر حسابه على تويتر :” ‏الاتحاد.. الهلال .. لالفيحاء.. نجوم الذهب والفضة في الموسم الكروي الحالي .. والحصان الأسود ضمك ولا أحد غيره”.

وأضاف الفراج :” 4 أندية فقط والبقيه يحتاجون مصالحة جماهيرهم في الموسم المقبل بالأفعال لا الأقوال “.