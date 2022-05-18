شاهد.. اكتمال أعمال بناء مدرج مطار البحر الأحمر الدولي

الرياض(صدى):

أظهر مقطع فيديو، اكتمال أعمال بناء مدرج مطار البحر الأحمر الدولي، وذلك بعد بلوغه مراحل مهمة من تطويره.

ومن المقرر اكتمال مطار البحر الأحمر الدولي، في الربع الأول من عام 2023م، مع رحلة افتتاحية مخطط لها في الربع الرابع من عام 2022م .

وقد شملت أعمال الموازنة الأرضية 11 مليون متر مكعب، وأيضاً المدرج الرئيسي بطول 3.7 كم و مدرج مخصص للطائرات المائية بطول 525 م “عرض 42 متراً”.

ويضم المطار موقف سيارات معزول مخصص لسيارات الطوارئ، فضلاً عن منطقة انتظار للطائرات والتي تشمل 12 منصة طائرات مائية، 12 منصة طائرات رجال الأعمال، 3 مهابط للطائرات المروحية مكتملة والذي كان مشروع مشترك سعودي بالكامل مع شركتي نسما والمباني, كما يتم الإشراف على أعمال البناء من قبل شركة إيكوم.