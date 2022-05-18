بالفيديو.. غوميز يدعم الهلال قبل نهائي كأس الملك

ماجد محمد(صدى):

وجه المهاجم السابق بنادي الهلال ، بافيتيمبي غوميز، رسالة دعم إلى ناديه السابق بشأن المباراة التي سيخوضها الفريق يوم غد أمام فريق الفيحاء في نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقال “غوميز” في مقطع فيديو:”سعيد بأني لعبت نهائي كأس الملك من قبل، و أتمنى للهلال تحقيق اللقب، شكرًا لرسائلكم الدّائمة .. المجد أزرق”.

وتابع :”لم أنسى الهلال ابدًا وسعيد بأنه سيلعب في النهائي مرة أخرى واتمنى أن يحقق الكأس،إن شاء الله يفوز الهلال وسأكون في الرياض الأسبوع القادم”.

يذكر أن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، سيحضر المباراة النهائية من بطولة كأس الملك التي ستقام يوم غد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.