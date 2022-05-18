مورايس : أعتقد أن الهلال هو الفريق الفائز.. والفيحاء لن يحقق المفاجأة

ماجد محمد(صدى):

توقع جوزيه مورايس، المدرب السابق للهلال، أن يحقق الأزرق لقب كأس الملك في المواجهة النهائية أمام الفيحاء ، يوم الخميس، مؤكداً أنه من الصعب أن تحدث مفاجأة نظرا لقوة بطل القارة.

وقال مواريس : “لا يمكن مقارنة الفيحاء مع الهلال على الورق، لكن أعتقد أن الفيحاء لديهم الحق في أن يحلموا لتحقيق أهدافهم، ولا يمكن التنبؤ بنتائج المباريات النهائية، لكنني أعتقد أن الهلال هو الفريق الفائز، يوم الخميس”.

وقاد مورايس فريق الهلال في مايو 2021 إلى 30 يونيو من العام نفسه ، ونجح في تحقيق لقب الدوري، وسبق وقاد الشباب إلى نيل لقب السوبر في موسم 2014-2015.