الفراج: هناك لوبيات غير سعودية تحتاج وقفات عاجلة وصارمة 

الرياض(صدى):

علق المحلل السياسي أحمد الفراج، على التعسف وإساءة المعاملة ضد الموظفين والموظفات السعوديين من بعض مدرائهم الأجانب.

وقال أحمد الفراج:”نقرأ أحيانا عن قصص التعسف وإساءة المعاملة ضد الموظفين والموظفات السعوديين من بعض مدرائهم غير السعوديين، خصوصا ضد الموظفات، وهو تحدي صريح من هؤلاء المدراء لسياسة الدولة في توظيف السعوديين”.

وأشار:”هناك لوبيات غير سعودية تحتاج وقفات عاجلة وصارمة وجادّة، وثقتنا بالمسؤولين كبيرة”.

يذكر أن مواطنة وثقت فيديو تم تداولها على نطاق واسع تحدثت من خلال عن منعها من الجلوس خلال فترة عملها بأحد المطاعم طوال 8 ساعات.