الخريف: نستهدف صناعة 300 ألف سيارة سنوياً في المملكة بحلول عام 2030

الرياض(صدى):

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، إن الوزارة تستهدف صناعة أكثر من 300 ألف سيارة سنويًا في المملكة بحلول عام 2030.

وأضاف أن حجم الإنفاق على السيارات في المملكة خلال عام 2020 وصل إلى ما يقارب 40 مليار ريال، لافتا إلى أن حجم السوق السعودي أكثر من نصف مليون سيارة سنويًا، وهو ما يمثل 50% من السوق الخليج.

ولفت إلى أن صندوق التنمية الصناعية السعودي قدم تمويلاً لإنشاء مصنع لوسد بقيمة تصل إلى أكثر من 5 مليارات ريال، من أجل إنتاج 155 ألف سيارة كهربائية سنويا.