أسامة أحمد : الأسنان اللبنية لا تحتاج للعلاج.. ومشكلة مص الإصبع قد تصل مع الشخص لسن 20 عام (فيديو)

أميرة خالد(صدى):

أكد الدكتور أسامة أحمد طبيب أسنان، أن الأسنان اللبنية لا تحتاج للعلاج، مبيناً أبرز المبادئ الخاطئة لدى الأهالي والتي تسبب مشكلات أكبر فيما بعد ومنها مشكلة مص الإصبع التي قد تصل مع الشخص لسن 20 عام.

وقال الدكتور أسامة :” عادة وضع الطفل لإصبعه في فمه قد تصل معه لسن العشرين وينتج عنها تنمر الأصدقاء، ولكن هذه المشكلة لها حل في وقتنا هذا عن طريق وضع شئ عبارة عن قطعة بلاستيكية كبيرة توضع في يد الطفل وتغطيها حتى المرفق تجعله لا يستطيع وضع الإصبع في الفم، وهنا تعزيز الوضع النفسي مهم جدا للطفل “.

وتابع” الأم مطالبة وبشكل مستمر بتنظيف فم الرضيع قبل خروج الأسنان، لأنه لابد من تنظيف اللثة بقماش أو شاش طبي مبلل بماء دافي وتنظف بها الفم كامل، حتى تخرج الأسنان بشكل صحي وليس بها تسوس “.

د. أسامة أحمد – طبيب أسنان ومهتم بالتوعية: الأسنان اللبنية لا تحتاج للعلاج .. هذه أبرز المبادئ الخاطئة لدى الأهالي وتسبب مشكلات أكبر فيما بعد ، ومشكلة مص الإصبع قد تصل مع الشخص لسن 20 عام @drousamah#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/vVpYkJ8rhZ — برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 18, 2022