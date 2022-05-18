شاهد.. استشارية: الليزر قد يتسبب بحروق لمن عمل “تان”

أميرة خالد(صدى):

حذرت استشارية الأمراض الجلدية والليزر والتجميل الدكتورة ابتسام الجريان، الأشخاص الذين يعملون تان ومرضى البهاق من عمل الليزر.

وقالت ابتسام الجريان:”يفضل تأخير جلسات الليزر للأشخاص الذين يعملون تان لمدة 4 أسابيع قبل الليزر وبعده لمنع حدوث حريق”.

وتابعت:”بعض الحالات مثل مرضى البهاق يفضل عدم عمل الليزر تجنبا لانتشار البهاق في باقي الجسم”