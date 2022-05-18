شاهد.. استشارية: الليزر قد يتسبب بحروق لمن عمل “تان”
حذرت استشارية الأمراض الجلدية والليزر والتجميل الدكتورة ابتسام الجريان، الأشخاص الذين يعملون تان ومرضى البهاق من عمل الليزر.
وقالت ابتسام الجريان:”يفضل تأخير جلسات الليزر للأشخاص الذين يعملون تان لمدة 4 أسابيع قبل الليزر وبعده لمنع حدوث حريق”.
وتابعت:”بعض الحالات مثل مرضى البهاق يفضل عدم عمل الليزر تجنبا لانتشار البهاق في باقي الجسم”
فيديو | استشارية الأمراض الجلدية والليزر والتجميل د. ابتسام الجريان:
الليزر قد يتسبب بحروق لمن عمل "تان"، ولا يناسب لمرضى " البهاق " #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/Yg2Y4ybqvP
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 18, 2022
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