أكبر معمر على وجه الأرض يكشف عن سر عمره الطويل

كاراكاس(صدى):

دخل مزارع فنزويلي بالغ من العمر ١١٢ عام، موسوعة غينيس للأرقام القياسية، إذ يعد الآن أكبر رجل على قيد الحياة بعدما توفي حامل اللقب السابق.

وأوضحت غينيس أن خوان فيسينته يتمتع بصحة وذاكرة ممتازتين، لافتة إلى أنه يتذكر طفولته وزواجه وأسماء أشقائه وأطفاله وأحفاده، الذين يجرون محادثات مستمرة معه.

وأوضح فيسينته أنه عمل عندما أصبح بالغاً كمسؤول عن حلّ النزاعات المتعلقة بالأراضي في البلدة التي كان يقطنها، مؤكداً إن سر طول العمر هو العمل بجد، والراحة خلال الإجازات، والنوم باكراً، والتقرب من الله ومحبته.