كرتونة بيض تحطم حياة عروسين

القاهرة(صدى):

شهدت إحدى محاكم الأسرة في مصر دعوى قضائية لتكتب بذلك نهاية حياة زوجية بين زوجين، وكانت كرتونة البيض شرارة لاشتعال المشاكل بينهما.

وذكرت الزوجة أن والدها أجبرها على الزواج، مشيرة إلى أنها طوال فترة الخطبة كانت المشاكل مع خطيبها تتصاعد إلا أن والدها أصر على إتمام الزيجة.

وأشارت إلى أن بعد الزواج عاشت في عذاب بسبب بخل الزوج وعائلته لدرجة جعلتها تبقى جائعة وتذهب إلى منزل والدها لكي تتناول الطعام.

ولفتت إلى أنه في إحدى الأيام طلبت من زوجها الطعام فنزل إلى شقة والدته وجلب كرتونة بها عددا من البيض، وفي صباح اليوم التالي اتهمتها والدته بأنها سرقت البيض من الثلاجة وفضحتها لكن زوجها لم يدافع عنها فقررت التوجه لمحكمة الأسرة وطلبت الخلع، وذلك بعد عدة شهور من الزواج.