دراسة : وفاة 9 مليون شخص سنوياً بسبب التلوث

وكالات(صدى):

كشفت دراسة حديثة أن زيادة تلوث الهواء والتسمم بالرصاص سبب وفاة تسعة ملايين شخص سنويا منذ 2015.

وأظهرت دراسة سابقة أن حصيلة الوفيات بسبب التلوث بلغت نحو تسعة ملايين سنويا، كما زادت التكاليف التي يتكبدها الاقتصاد العالمي إلى 4.6 تريليون سنويا.

وخلص الباحثون إلى أن الوفيات المرتبطة بالملوثات التقليدية انخفضت على مستوى العالم، لكنها ما زالت تشكل مشكلة رئيسية في أفريقيا وبعض البلدان النامية الأخرى.

وكشفت الدراسة أن المياه الملوثة والتربة وعدم نقاء الهواء في الأماكن المغلقة عوامل جعلت تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى والنيجر البلدان الأكثر تسجيلا لوفيات مرتبطة بالتلوث.

وأشارت ريتشل كوبكا المديرة التنفيذية للتحالف العالمي للصحة إلى أن الوفيات الناتجة عن التعرض لملوثات حديثة مثل المعادن الثقيلة والكيماويات الزراعية وانبعاثات الوقود الأحفوري “تسجل زيادة كبيرة” إذ ارتفعت بنسبة 66 بالمئة منذ 2000.

وذكر الباحثون أن بعض العواصم الكبيرة أحرزت بعض النجاح في مكافحة تلوث الهواء في الأماكن المفتوحة ومنها بانكوك وبكين ومكسيكو سيتي، لكن في المدن الأصغر ما زالت مستويات التلوث تسجل ارتفاعا.