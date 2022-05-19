الرياض(صدى):

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، شروط شراء سيارة من الخارج وإدخالها إلى المملكة، مبينة أن أقل سنة صنع للسيارة التي يُسمح بشرائها هي 2017 على أن تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية ومعيار اقتصاد الوقود.

جاء ذلك ردا على استفسار بشأن مدى إمكانية شراء سيارة من البحرين ونقلها إلى المملكة، موضحة أنه يمكن التأكد من مواصفات المركبة من خلال التواصل مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للإفادة بحكم الاختصاص.

وأشارت الهيئة، إلى أنه يتم فرض الرسوم الجمركية بنسبة 5% من قيمة المركبة، كما تحتسب ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على إجمالي قيمة المركبة مع الرسوم الجمركية.