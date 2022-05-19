آينتراخت فرانكفورت يتوج بالدوري الأوروبي بركلات الترجيح

وكالات(صدى):

نجح آينتراخت فرانكفورت الألماني، في الفوز بلقب الدوري الأوروبي لكرة القدم بعد الفوز 5-4 بركلات الترجيح على رينجرز الأسكتلندي بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 .

وبذلك حقق آينتراخت فرانكفورت الألماني لقبه الأوروبي الأول منذ 42 عاماً بتتويجه بلقب الدوري الأوروبي لكرة القدم ”يوروبا ليغ“.

وفاز آينتراخت على غلاسكو رينجرز الاسكتلندي 5-4 بركلات الترجيح (1-1 بعد التمديد)، في النهائي الذي أقيم على ملعب رامون سانشيس بيسخوان في مدينة إشبيلية الإسبانية.

وبهذا اللقب سيشارك أينتراخت في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل رغم احتلاله المركز 11 في الدوري الألماني، كما سيلعب الفريق في كأس السوبر الأوروبية ضد ريال مدريد الإسباني أو ليفربول الإنجليزي.