لاعب مانشستر سيتي يعلن زواجه من مذيعة تونسية

وكالات(صدى):

أعلن الدولي الألماني إيلكاي غوندوغان لاعب وسط مانشستر سيتي، زفافه على المذيعة الإيطالية ذات الأصول التونسية سارة عرفاوي.

ويعد غوندوغان أحد أبرز لاعبي خط الوسط الألمان، حيث جذب أداؤه الجيد مع بروسيا دورتموند العديد من الأندية الكبرى لينتقل إلى سيتي في العام 2015.

وعلى ما يبدو أن لاعب مانشستر سيتي استغل أيام إجازته ليأخذ خطوة في علاقته العاطفية مع سارة عرفاوي التي التقى بها خلال الاحتفال بالبطولة الأوروبية الأخيرة.

وكانت تقارير قد ذكرت أن غوندوغان سافر في رحلة من مانشستر إلى مدريد، ربما لبدء مفاوضات مع نادٍ آخر وكان -على الأرجح- أتلتيكو مدريد.