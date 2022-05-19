عبدالرحمن بن مساعد يقصف جبهة نصر الله بمقطع له حول إيران

عادل الحربي(صدى):

قصف الأمير عبدالرحمن بن مساعد، جبهة حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني الإرهابي، بعد تصريحاته الأخيرة عقب نتائج الانتخابات النيابية بلبنان.

ونشر الأمير عبدالرحمن مقطع فيديو لنصرالله يعترف به بأن تمويل حزب الله الإرهابي بالكامل يأتي من إيران.

وعلق سموه قائلا: يقول حسن نصرالله: هل شاهدتم لمرة واحدة السفير الإيراني في الانتخابات أو أي موظف في السفارة الإيرانية يتدخل؟ شاهدنا لمليارات المرات حزب يسيطر على دولة بأكملها بقوة السلاح ورئيس حزب يقول: موازنة حسب الله ومعاشاته وأكله وشربه وسلاحه وصواريخه من الجمهورية الإسلامية في إيران.

وكان نصرالله قد اعتبر الانتخابات النيابية الأخيرة لم تعط الأغلبية لفريق سياسي على حساب الآخر، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن حزب الله الإرهابي لو أراد تعطيل الانتخابات لفعل ذلك.