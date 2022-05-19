قانوني: قضية حمدالله يجب ان تأخذ وقتها لإصدار القرار ( فيديو )
أكد القانوني الرياضي أحمد الأمير أن قضية اللاعب حمدالله يجب ان تأخذ وقتها لإصدار القرار، ولتأخذ الشكل الصحيح ولا يتم نقضها.
وقال أحمد الأمير خلال مداخلة هاتفية على برنامج “الحصاد الرياضي” : ” أن الوسط الرياضي دائمًا متسرع” لافتًا أن هذه الأنواع من القضايا دائمًا تأخد وقتها لإصدار قرار لا يتم نقضة .
📞 احمد الامير – قانوني:
قضية "حمدالله" يجب ان تأخذ وقتها لإصدار القرار
لتأخذ الشكل الصحيح ولا يتم نقضها
الحصاد الرياضي …@AhmadAlamir1 pic.twitter.com/w35yWnd7bx
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) May 18, 2022
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