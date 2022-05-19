  • الخميس 19 مايو

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قانوني: قضية حمدالله يجب ان تأخذ وقتها لإصدار القرار ( فيديو )

قانوني: قضية حمدالله يجب ان تأخذ وقتها لإصدار القرار ( فيديو )
ماجد محمد(صدى):

أكد القانوني الرياضي أحمد الأمير أن قضية اللاعب حمدالله يجب ان تأخذ وقتها لإصدار القرار، و‏لتأخذ الشكل الصحيح ولا يتم نقضها.

وقال أحمد الأمير خلال مداخلة هاتفية على برنامج “الحصاد الرياضي” : ” أن الوسط الرياضي دائمًا متسرع” لافتًا أن هذه الأنواع من القضايا دائمًا تأخد وقتها لإصدار قرار لا يتم نقضة .

 

 

 

 


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