شقيقة آمبر هيرد تروي شهادتها عن تعرض أختها للعنف المنزلي

واشنطن(صدى):

شهدت شقيقة آمر هيرد بتقلي شقيقتها الضرب من زوجها السابق نجم هوليوود جوني ديب، وذلك خلال إفادتها في المحاكمة بدعوتي التشهير.

وأكدت ويتني هيرد أنها شهدت شجار بين شقيقتها آمبر وجوني ديب تطور إلى حد الضرب، مشيرة إلى أن تلك الحادثة تعود لعام 2015.

وقالت أنها سمعت هيرد تصرخ في ديب من المطبخ الذي كان في الطابق العلوي، وحاولت هنريكيز تهدئة أختها لكن ديب رمى علبة على هيرد.

كما اندفع ليشتبك بها وأضافت “هنريكيز” أنها كانت تحاول فك الاشتباك بين الطرفين وتلقت ضربات منهما أثناء فضها النزاع حيث صفعت “آمبر” جوني ديب.

ويأتي ذلك في ظل ما تشهد دعوة التشهير القائمة بين جوني ديب وزوجته السابقة آمبر هيرد والذي طالب فيها بتعويض مالي قدر 50 مليون دولار، قائلا إنها شوهت سمعته عندما زعمت في مقال أنها كانت ضحية للعنف المنزلي.