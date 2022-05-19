مستشار أسري لـ الزوجة: تأكدي من رضاء زوجك عن العلاقة الحميمية

علي القحطاني(صدى):

أكد الدكتور عبدالله السلمان المستشار الأسري، على ضرورة أن تتأكد الزوجة من رضاء زوجها عه العلاقة الحميمية بأسلوب مهذب.

وقال “السلمان” في تغريدة له على “تويتر”: “‏تأكدي بوضوح من زوجك عن رضاه عن العلاقة الحميمية بأسلوب مهذب ولطيف ولا تفترضي أنه مبسوط بمجرد صمته وسكوته”.

وتابع: “وأنت أيها الزوج تأكد بأن زوجتك راضية عنك في نفس العلاقة، لو حصل قصور فيمكن التعاون لحله ولو استلزم استشارة مختص فبادرا لذلك، لا تسكتي على مضض وأنت كذلك الإشباع هدف أساس”.