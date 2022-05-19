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جمعية الوداد لرعاية الأيتام توفر وظائف نسائية شاغرة

جمعية الوداد لرعاية الأيتام توفر وظائف نسائية شاغرة
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جمعية الوداد لرعاية الأيتام عن إتاحة وظائف نسائية في 6 مدن بالمملكة (مكة المكرمة، جدة، المدينة المنورة، الرياض، الخبر، أبها)، واشترطت الجمعية أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

وأوضحت الجمعية أن المسميات الوظيفية هي:

1- أم حاضنة:

– سعودية الجنسية.

– مكان العمل (مكة المكرمة، جدة، المدينة المنورة، الرياض، الخبر، أبها).

الشروط:
– شهادة الثانوية العامة فما دون.

– القدرة على التعامل مع الفئة العمرية لهؤلاء الأطفال والقدرة على تحمل ضغوط العمل.

2- مقدمة خدمة:

– سعودية الجنسية.

– مكان العمل (مكة المكرمة، جدة، المدينة المنورة، الرياض، الخبر، أبها).

الشروط:

– شهادة الثانوية العامة فما دون.

– خبرة في نفس مجال الوظيفة والقدرة على تحمل ضغوط العمل.

وأفادت الجمعية بأن التقديم بدأ أمس الأربعاء بتاريخ 1443/10/17هـ الموافق 2022/05/18م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:

1- أم حاضنة.

2- مقدمة خدمة.


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