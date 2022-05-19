جمعية الوداد لرعاية الأيتام توفر وظائف نسائية شاغرة
كشفت جمعية الوداد لرعاية الأيتام عن إتاحة وظائف نسائية في 6 مدن بالمملكة (مكة المكرمة، جدة، المدينة المنورة، الرياض، الخبر، أبها)، واشترطت الجمعية أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.
وأوضحت الجمعية أن المسميات الوظيفية هي:
1- أم حاضنة:
– سعودية الجنسية.
– مكان العمل (مكة المكرمة، جدة، المدينة المنورة، الرياض، الخبر، أبها).
الشروط:
– شهادة الثانوية العامة فما دون.
– القدرة على التعامل مع الفئة العمرية لهؤلاء الأطفال والقدرة على تحمل ضغوط العمل.
2- مقدمة خدمة:
– سعودية الجنسية.
– مكان العمل (مكة المكرمة، جدة، المدينة المنورة، الرياض، الخبر، أبها).
الشروط:
– شهادة الثانوية العامة فما دون.
– خبرة في نفس مجال الوظيفة والقدرة على تحمل ضغوط العمل.
وأفادت الجمعية بأن التقديم بدأ أمس الأربعاء بتاريخ 1443/10/17هـ الموافق 2022/05/18م.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي:
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