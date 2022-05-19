مشروب يساعد على تعزيز صحة العظام والدماغ

أميرة خالد(صدى):

يعتبر الحليب من أهم المشروبات التي تساعد بالحفاظ على صحة العظام، حيث أن الكالسيوم الموجود في الحليب هو لبنة مهمة لبناء العظام، ولكنه لا يعتبر المصدر الوحيد المهم عندما يتعلق الأمر بصحة العظام، بل إن الحليب لا يُعد بالضرورة الطريقة المثلى لاستهلاك الكالسيوم.

وقالت اختصاصية التغذية السريرية سو شياو يو: ” أن للشاي فوائد عظيمة حيث يحتوي على مضادات الأكسدة القوية مثل البوليفينول والفلافونويد” لافتة إلى أن مادة البوليفينول القوية الموجودة في الشاي أظهرت أنها تساعد في زيادة تمعدن العظام .

وأفادت بأن “الكاتيكين ” أيضًا يساعد على حماية خلايا بناء العظام في الجسم، بينما تتمتع مركبات الفلافونويد بخصائص شبيهة بالإستروجين تساعد على منع فقدان العظام.

وأضافت ” يو” : ” أن الشاي يدعم صحة القلب والعقل والتركيز يعزز الحالة المزاجية لاحتوائه على نسبة عالية من الفلافانول، الذي يسهم في خفض كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة، المعروف أيضًا باسم الكوليسترول الضار”.

وأكدت ” يو” أن الدراسات البحثية الخاصة بصحة العظام أشارت عمومًا إلى أن تناول كوب إلى أربعة أكواب من الشاي يوميًا، يعتبر كمية مناسبة، لكن يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن شرب الشاي هو مجرد عنصر واحد من مكونات العظام الصحية.