حساب المواطن: لا يوجد عمر محدد يمنع إضافة الأبناء في البرنامج
رد برنامج حساب المواطن على تساؤل خاص بوجود عمر محدد يمنع إضافة الأبناء في البرنامج.
ووجه “مواطن” تساؤل عبر حساب خدمة المستفيدين مفاده: “هل هناك حد للعمر يمنع إضافة الأبناء في حساب المواطن؟”.
وأجاب “حساب المواطن” على التساؤل قائلاً: “لا يوجد عمر محدد لإضافة التابع، وبإمكانك إضافة التابعين عن طريق البوابة الإلكترونية”.
ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:
– تفاصيل الطلب.
– بيانات التابعين.
– إضافة التابعين ثم الضغط على إضافة ثم حفظ من خلال رابط الموقع .
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