حساب المواطن: لا يوجد عمر محدد يمنع إضافة الأبناء في البرنامج

الرياض(صدى):

رد برنامج حساب المواطن على تساؤل خاص بوجود عمر محدد يمنع إضافة الأبناء في البرنامج.

ووجه “مواطن” تساؤل عبر حساب خدمة المستفيدين مفاده: “هل هناك حد للعمر يمنع إضافة الأبناء في حساب المواطن؟”.

وأجاب “حساب المواطن” على التساؤل قائلاً: “لا يوجد عمر محدد لإضافة التابع، وبإمكانك إضافة التابعين عن طريق البوابة الإلكترونية”.

ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:

– تفاصيل الطلب.

– بيانات التابعين.

– إضافة التابعين ثم الضغط على إضافة ثم حفظ من خلال رابط الموقع ⁦.