شاهد.. امرأة تسدد اللكمات لرجل تحرش بها

برازيليا(صدى):

وثق مقطع فيديو هجوم سيدة برازيلية على رجل تحرش بها داخل مقهى حيث أنهالت عليه بالضرب بعد أن لامس ساقها.

وظهرت السيدة في مقطع الفيديو وهى تطالع هاتفها أثناء جلوسها على منضدة المقهى فيها قام الرجل بتمرير يده على ساقها وهو يسير بجوارها.

استدارت المرأة وانهالت عليه بالضرب وقامت بلكمه في رأسه مما أدى لسقوطه على الأرض ثم أبعدها أحد المتواجدين بالمقهى عنه.

وحاول الرجل الركض نحو المخرج لكنه سقط على الأرض مرة أخرى عندما شنت السيدة المتحرش بها هجوما ثانيا عليه.