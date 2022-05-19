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شركة صدارة للكيميائيات توفر وظائف شاغرة لحملة البكالريوس

شركة صدارة للكيميائيات توفر وظائف شاغرة لحملة البكالريوس
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة صدارة للكيميائيات (Sadara)، عن توفر وظائف شاغرة بعدة مجالات، وذلك وفقاً للمسميات والشروط التالية:

الوظائف الشاغرة:

1- أخصائي تمويل الأعمال.(Business Finance Specialist)

درجة البكالوريوس في المالية أو المحاسبة أو إدارة الأعمال أو أي مجال ذي صلة.
ما لا يقل عن 5 سنوات من الخبرة ذات الصلة.

2- محاسب (وظيفتان).(Accountant)

درجة البكالوريوس في المالية أو المحاسبة أو مجال ذي صلة.
ما لا يقل عن 5 سنوات من الخبرة.

مزايا العمل في صدارة:

– رواتب تنافسية.
– مكافآت سنوية تقديرية.
– برامج تحفيزية لمكافأة الموظفين.
– تغطية طبية مميزة شاملة الوالدين.
– برنامج تملك المنازل.
– تحمل مصروفات التعليم لأبناء الموظفين.
– برامج صحية ولياقة بدنية.
– خطة إدخار و نهاية الخدمة للسعوديين بعد 10 سنوات من الخدمة المتواصلة.
– برامج تدريب وتطوير وظيفي مستمرة.
– وغيرها من المزايا التنافسية.

وأوضحت الشركة أن التقديم يتم عن طريق كتابة المسمى الوظيفي (باللغة الإنجليزية) في مربع البحث ثم الضغط على (Search) وذلك من خلال رابط الموقع.

 

 


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