شركة صدارة للكيميائيات توفر وظائف شاغرة لحملة البكالريوس

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة صدارة للكيميائيات (Sadara)، عن توفر وظائف شاغرة بعدة مجالات، وذلك وفقاً للمسميات والشروط التالية:

الوظائف الشاغرة:

1- أخصائي تمويل الأعمال.(Business Finance Specialist)

درجة البكالوريوس في المالية أو المحاسبة أو إدارة الأعمال أو أي مجال ذي صلة.

ما لا يقل عن 5 سنوات من الخبرة ذات الصلة.

2- محاسب (وظيفتان).(Accountant)

درجة البكالوريوس في المالية أو المحاسبة أو مجال ذي صلة.

ما لا يقل عن 5 سنوات من الخبرة.

مزايا العمل في صدارة:

– رواتب تنافسية.

– مكافآت سنوية تقديرية.

– برامج تحفيزية لمكافأة الموظفين.

– تغطية طبية مميزة شاملة الوالدين.

– برنامج تملك المنازل.

– تحمل مصروفات التعليم لأبناء الموظفين.

– برامج صحية ولياقة بدنية.

– خطة إدخار و نهاية الخدمة للسعوديين بعد 10 سنوات من الخدمة المتواصلة.

– برامج تدريب وتطوير وظيفي مستمرة.

– وغيرها من المزايا التنافسية.

وأوضحت الشركة أن التقديم يتم عن طريق كتابة المسمى الوظيفي (باللغة الإنجليزية) في مربع البحث ثم الضغط على (Search) وذلك من خلال رابط الموقع.