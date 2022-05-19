الشركة الوطنية لأنظمة المعلومات ( WiSys ) توفر وظائف إدارية شاغرة
كشفت الشركة الوطنية لأنظمة المعلومات ( WiSys ) عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق.
وأوضحت الشركة أن المسمى الوظيفي هو :
– مبيعات SAP المسبقة
مسؤوليات الوظائف هي :
– تطوير سيناريوهات وأساليب عرض إبداعي إضافية.
– تطوير العلاقات مع العملاء الحاليين ورعاية المراجع.
– تطوير الخبرة والمعرفة بالمنتج في المجموعة الكاملة من المنتجات المعروضة.
– تقديم واقتراح أفضل حل يناسب متطلبات العميل المحتمل.
– دعم فريق المبيعات لبناء العروض الفنية.
– تزويد فريق المبيعات بأسعار الترخيص بعد مناقشتها مع فريق التوصيل وفريق المبيعات، وغيرها من المسؤليات.
وأفادت الشركة بأن المؤهلات المطلوبة للوظائف هي :
– 2+ سنوات من الخبرة ما قبل البيع
– 2-5 سنوات من الخبرة المتخصصة في الحلول (أو ما يعادله من العملاء) في المجالات المناسبة للوظيفة
– يوضح 3-4 مشاركات ناجحة تقود فرقًا صغيرة في صفقات صغيرة متوسطة الحجم
– معرفة / خبرة واسعة في مطابقة العمليات / الحلول من البداية إلى النهاية
– خبرة في عمليات البيع والمبيعات
– مهارات العرض والتواصل ممتازة.
– متمرس في الانغليزية
– العربية: اللغة الأم
– لغة محلية على مستوى الأعمال: خبير
– معادل البكالوريوس: الحد الأدنى من المتطلبات
وأشارت الشركة أن التقديم ومعرفة باقي التفاصيل يكون من خلال رابط الموقع .
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