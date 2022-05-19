الشركة الوطنية لأنظمة المعلومات ( WiSys ) توفر وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الشركة الوطنية لأنظمة المعلومات ( WiSys ) عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق.

وأوضحت الشركة أن المسمى الوظيفي هو :

– مبيعات SAP المسبقة

مسؤوليات الوظائف هي :

– تطوير سيناريوهات وأساليب عرض إبداعي إضافية.

– تطوير العلاقات مع العملاء الحاليين ورعاية المراجع.

– تطوير الخبرة والمعرفة بالمنتج في المجموعة الكاملة من المنتجات المعروضة.

– تقديم واقتراح أفضل حل يناسب متطلبات العميل المحتمل.

– دعم فريق المبيعات لبناء العروض الفنية.

– تزويد فريق المبيعات بأسعار الترخيص بعد مناقشتها مع فريق التوصيل وفريق المبيعات، وغيرها من المسؤليات.

وأفادت الشركة بأن المؤهلات المطلوبة للوظائف هي :

– 2+ سنوات من الخبرة ما قبل البيع

– 2-5 سنوات من الخبرة المتخصصة في الحلول (أو ما يعادله من العملاء) في المجالات المناسبة للوظيفة

– يوضح 3-4 مشاركات ناجحة تقود فرقًا صغيرة في صفقات صغيرة متوسطة الحجم

– معرفة / خبرة واسعة في مطابقة العمليات / الحلول من البداية إلى النهاية

– خبرة في عمليات البيع والمبيعات

– مهارات العرض والتواصل ممتازة.

– متمرس في الانغليزية

– العربية: اللغة الأم

– لغة محلية على مستوى الأعمال: خبير

– معادل البكالوريوس: الحد الأدنى من المتطلبات

وأشارت الشركة أن التقديم ومعرفة باقي التفاصيل يكون من خلال رابط الموقع .