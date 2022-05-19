مختص: أفضل علاج لمشاكل العمود الفقري رفع الأثقال تحت إشراف طبي
كشف الدكتور عبدالله هرساني مختص العلاج الطبيعي، أن أفضل علاج لمشاكل العمود الفقري هو رفع الأثقال، مشيرًا لضرورة تنفيذ ذلك تحت إشراف طبي.
وأوضح “هرساني” في حديثه أن الانزلاق الغضروفي المعروف بالديسك من أكثر الأمراض شيوعًا، لكنه ليس السبب في آلام العمود الفقري.
كما أكد أن الانزلاق الغضروفي لا يسبب الشعور بالألم وإنما السبب يعود لنمط الحياة والإجهاد الذي يتعرض له الجسم مثل “الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة والتوتر الشديد”.
فيديو | د. عبد الله هرساني مختص العلاج الطبيعي: أفضل علاج لمشاكل العمود الفقري رفع الأثقال ولكن تحت إشراف طبي#برنامج_اليوم pic.twitter.com/pdC2GyEL4y
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) May 19, 2022
فيديو | د. عبد الله هرساني مختص العلاج الطبيعي: الانزلاق الغضروفي من أكثر الأمراض شيوعاً لكنه ليس سببا في آلام العمود الفقري#برنامج_اليوم pic.twitter.com/ICCmKffKjg
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) May 19, 2022
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