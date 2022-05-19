مختص: أفضل علاج لمشاكل العمود الفقري رفع الأثقال تحت إشراف طبي

أميرة خالد(صدى):

كشف الدكتور عبدالله هرساني مختص العلاج الطبيعي، أن أفضل علاج لمشاكل العمود الفقري هو رفع الأثقال، مشيرًا لضرورة تنفيذ ذلك تحت إشراف طبي.

وأوضح “هرساني” في حديثه أن الانزلاق الغضروفي المعروف بالديسك من أكثر الأمراض شيوعًا، لكنه ليس السبب في آلام العمود الفقري.

كما أكد أن الانزلاق الغضروفي لا يسبب الشعور بالألم وإنما السبب يعود لنمط الحياة والإجهاد الذي يتعرض له الجسم مثل “الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة والتوتر الشديد”.

فيديو | د. عبد الله هرساني مختص العلاج الطبيعي: أفضل علاج لمشاكل العمود الفقري رفع الأثقال ولكن تحت إشراف طبي#برنامج_اليوم pic.twitter.com/pdC2GyEL4y — برنامج اليوم (@Studioekhbariy) May 19, 2022