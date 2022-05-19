أواصر: الزواج دون تصريح يعرضك للمسائلة القانونية

علي القحطاني(صدى):

حذرت الجمعية السعودية “أواصر” المواطنين المقيمين خارج المملكة من خطورة الزواج من خارج السعودية دون الحصول على تصريح وموافقة الجهات الرسمي

وأكد وليد السويدان رئيس الجمعية، أن الزواج من خارج المملكة دون تصريح يعرض فاعله للمساءلة القانونية.

ويأتي ذلك الإجراء لما يترتب على الزواج من أبناء وزوجة من حقهم الحصول على أوراق ثبوتية ترتبط بولي الأمر “الأب- الزوج”، بحسب صحيفة “عكاظ”.

وطالب “السويدان” كل راغب في الزواج من الخارج مراجعة سفارة المملكة محل تواجده لمساعدته وتسهيل إجراءات زواجه.