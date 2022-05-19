” وزير التعليم” يصدر قرار بتمديد 24 مدير تعليم بجميع مناطق المملكة

الرياض(صدى):

قرر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بتمديد 24 مدير تعليم، بجميع مناطق المملكة، وتضمن قرار التمديد كلاً من:

1: عبدالله بن حمد بن زويد السبيعي (الدوادمي)

2: د.محمد بن إبراهيم بن محمد آل مغيره (الأفلاج)

3: عايض بن مجلي بن عبدالله الدوسري (وادي الدواسر)

4: محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن الطريقي (الزلفي)

5: سعيد بن مساعد بن سعيد الزهراني (عفيف)

6: سليمان بن عبدالله بن سالم الخمشي (الغاط)

7: د.أحمد بن محمد بن خلف الزائدي (مكة المكرمة)

8: محمد بن إبراهيم بن علي الزاحمي (القنفذة)

9: د.زكی بن رزيق بن عطاالله الحازمي (الليث)

10: ناصر بن عبدالله بن محمد العبدالكريم (المدينة المنورة)

11: سليم بن عبيان بن سليم الجهني (ينبع)

12: كامل بن عبدالعزيز بن علي الصحفي (المهد)

13: سليمان بن عبدالله بن سليمان الطعيسي (الرس)

14: د.خالد بن راجح بن صالح الراجح (البكيرية)

15: حمد بن محمد بن عبدالله العيسى (الأحساء)

16: محمد بن علي بن مجدل القحطاني (حفر الباطن)

17: منصور بن عبدالله بن منصور شريم (محايل عسير)

18: د.حسن بن محمد بن حسن عسيري (سراة عبيدة)

19: عثمان بن إبراهيم بن عثمان العثمان (الحدود الشمالية)

20: ود.إبراهيم بن محمد بن محمد أبوهادي (جازان)

21: د.عبدالخالق بن حنش بن سعيد الزهراني (الباحة)

22: علي بن محمد بن علي الغامدي (المخواة)

23: د.سعيد بن عبدالله بن جارالله الغامدي (الجوف)

24: د.محمد بن عبدالله بن عبدالله الثبيتي (القريات)