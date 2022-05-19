” وزير التعليم” يصدر قرار بتمديد 24 مدير تعليم بجميع مناطق المملكة
قرر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بتمديد 24 مدير تعليم، بجميع مناطق المملكة، وتضمن قرار التمديد كلاً من:
1: عبدالله بن حمد بن زويد السبيعي (الدوادمي)
2: د.محمد بن إبراهيم بن محمد آل مغيره (الأفلاج)
3: عايض بن مجلي بن عبدالله الدوسري (وادي الدواسر)
4: محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن الطريقي (الزلفي)
5: سعيد بن مساعد بن سعيد الزهراني (عفيف)
6: سليمان بن عبدالله بن سالم الخمشي (الغاط)
7: د.أحمد بن محمد بن خلف الزائدي (مكة المكرمة)
8: محمد بن إبراهيم بن علي الزاحمي (القنفذة)
9: د.زكی بن رزيق بن عطاالله الحازمي (الليث)
10: ناصر بن عبدالله بن محمد العبدالكريم (المدينة المنورة)
11: سليم بن عبيان بن سليم الجهني (ينبع)
12: كامل بن عبدالعزيز بن علي الصحفي (المهد)
13: سليمان بن عبدالله بن سليمان الطعيسي (الرس)
14: د.خالد بن راجح بن صالح الراجح (البكيرية)
15: حمد بن محمد بن عبدالله العيسى (الأحساء)
16: محمد بن علي بن مجدل القحطاني (حفر الباطن)
17: منصور بن عبدالله بن منصور شريم (محايل عسير)
18: د.حسن بن محمد بن حسن عسيري (سراة عبيدة)
19: عثمان بن إبراهيم بن عثمان العثمان (الحدود الشمالية)
20: ود.إبراهيم بن محمد بن محمد أبوهادي (جازان)
21: د.عبدالخالق بن حنش بن سعيد الزهراني (الباحة)
22: علي بن محمد بن علي الغامدي (المخواة)
23: د.سعيد بن عبدالله بن جارالله الغامدي (الجوف)
24: د.محمد بن عبدالله بن عبدالله الثبيتي (القريات)
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