صحة حائل تتخذ الإجراءات التنفيذية لمكافحة أنثى ذباب الرمل المتطورة

حائل (صدى):

اتخذت صحة حائل الإجراءات التنفيذية لمكافحة نواقل المرض والأمراض المشتركة ضمن مشروع دراسة عبء الليشمانيا الجلدية للأطفال واليافعين في مناطق الاستيطان.

وتستهدف الإجراءات فحص طلاب وطالبات المدارس بهدف الكشف المبكر عن الحالات، حيث أن داء الليشمانيات طفيليات أحادية الخلية ينتج من فصيلة الليشمانيا التي تنتقل بواسطة أنثى ذباب الرمل وتتطور في الخلايا المناعية للجسم، وتظهر فقط على جزء من الأشخاص.

وأظهرت تقارير طبية متخصصة أن هناك حوالى 20 نوعاً من الليشمانيات التي تسبب الأمراض السريرية لدى البشر، وهي داء الليشمانيات الجلدية، وداء الليشمانيات في الأعضاء الداخلية، بالإضافة إلى؛ داء الليشمانيات في الأغشية المخاطية.

والجدير بالذكر أن مناطق الشرق الأوسط والدول العربية تعاني من انتقال محلي لنوعين من طفيل الليشمانيات بواسطة أنثى ذباب الرمل التي تسبب داء الليشمانيات الجلدي: الليشمانيا الكبيرة (L. major) والليشمانيا المدارية (L. tropica)، وأنواع آخر من الطفيليات.