حليمة بولند تثير جدلاً واسعًا بظهورها مع شاعر كويتي

أميرة خالد(صدى):

أحدثت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، جدلاً واسعًا بين متابعيها بعدما ظهرت في كواليس حفل مواطنها الشاعر سالم سيّار، الذي أقيم في الشهر الجاري، حيث تولت مسؤولية تقديمه .

وقدم أحد الأشخاص أثناء تواجد حليمة بولند وسالم سيار في الكواليس، وردتين باللون الأحمر قائلا :”وردتين حق الشاعر ومقدمة الحفل المتألقة، إن شاء الله حياتكم دائما بتكون ورود”

وعلق الشاعر على كلامه متغزلاً في حليمة قائلاً :” أنها تشبه الورد، مؤكدا أنها شخصية داعمة وكانت تدعمه وتسانده في بداياته، واصفا إياها بالمتألقة، بطريقة أثارت فضول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.”.

وأهداها” سيار ” قصيدة شعر قائلاً :” حليمة بولند، كلها سكر حليمة حالية، وبالنجاحات القوية معززة بالثقافة من سمو وسامية، وفي قلوب الناس دوم مبروزة”.

وقامت حليمة بتوثيق هذه الكواليس بفيديو، وشاركته على حسابها الشخصي، مما أثار حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول النشطاء مقطع تغزل سالم سيار في حليمة بولند، وأكدوا أن هذه جرأة منه، لافتين أن كلماته زائدة عن الحد.

والجدير بالذكر أن حليمة بولند أعربت عن سعادتها وعبرت عن فرحتها بكلمات الشاعر سالم سيار، وردت عليه ضاحكة: “الله الله صح لسانك”.