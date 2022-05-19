الغذاء والدواء توضح شروط إدراج المنتج التجميلي

الرياض(صدى):

أكدت هيئة الغذاء والدواء أنه‏ عند إدراج المنتج التجميلي في سجلات الهيئة، يجب اتباع شروط المطابقة والالتزام بها لضمان مأمونية المنتج.

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وأوضحت الهيئة أن “الإدراج” هو قيد المنتج التجميلي في سجلات الهيئة مباشرة بعد تقديم طلب الإدراج وذلك باعتبار أن المدرج قام بمسؤولياته وقدم المعلومات الدقيقة والصحيحة.

وعند الإدراج (الإخطار بالتسويق) يجب التالي:

– مطابقة المنتج لتعريف المنتج التجميلي.

– مطابقة المنتج للوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة.

– مأمونية المنتج التجميلي وألا يسبب أي ضرر بصحة

الالتزام المستخدم تحت الظروف العادية للاستخدام

وفقا لإرشادات الاستخدام الموضحة في بيانات الملصق التعريفي للمنتج.

– الالتزام بما تضمنته تعهدات وإقرارات المدرج.

– عدم احتواء المنتج على مواد محظورة أو مقيدة متجاوزة الحد المسموح به وفقا للقوائم المنشورة على موقع الهيئة.

– إدراج لا المنتج التجميلي لا يعني الموافقة على فسحه.