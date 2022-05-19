طرق تنظيف الهواتف من الفيروسات والجراثيم

وكالات(صدى):

تعتبر الهواتف أرضًا خصبة لتكاثر الجراثيم، ليس فقط لأنها تلامس العديد من الأسطح كل يوم ونادرًا ما تمسح، ولكن لأننا نمسك الهواتف بشكل متكرر حتى في المناطق التي يمكن أن تدخل فيها الأمراض المعدية الجسم.

وتشير بعض الدراسات إلى أن هواتفنا المحمولة، والتي نلمسها أكثر من أي شيء آخر على مدار اليوم، يمكن أن تحمل ما يصل إلى 10 أضعاف الجراثيم من مقعد المرحاض.

وأفادت دراسة بأن الفيروسات قد تكون قادرة على البقاء لمدة تصل إلى تسعة أيام على الأسطح الزجاجية والبلاستيكية الناعمة مثل شاشة هاتفك المحمول.

ولذلك نقدم لك طريقة تنظيف الهاتف المحمول :

– قطعة قماش ناعمة وخالية من النسالة النوع الذي تستخدمه لتنظيف نظارتك، تُنظف أقمشة الألياف الدقيقة برفق دون خدش، كما أنها تجذب وتزيل الجراثيم والغبار حيث تنتشرها المنتجات الأخرى ببساطة.

– محلول من 60٪ ماء مقطر و 40٪ كحول محمر، متوفر في معظم الصيدليات أو يمكنك شراء مناديل تنظيف الهاتف.

– قم بإيقاف تشغيل جهازك وإزالة أي غطاء حماية للهاتف أو ممتص الصدمات.

– بلل ركنًا من قطعة قماش الألياف الدقيقة برفق بمحلول الكحول. لا تقم مطلقًا بوضع السائل .

– مباشرة على سطح الهاتف، وفي حالة استخدام رذاذ، قم برشه على قطعة القماش، وليس الجهاز.

– يمكن استخدام أعواد قطنية جافة لإزالة أي تراكم للأوساخ حول الأزرار أو المنافذ أو عدسة الكاميرا .

– استخدم الجزء الجاف من قطعة القماش لإزالة أي رطوبة زائدة.