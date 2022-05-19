الزكاة والضريبة: لا يمكن للفرد استرداد الضريبة بفواتير طلاء وتشطيب مسكنه

الرياض(صدى):

كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك حقيقة المقطع المتداول عن عدم وجود ضريبة على الحديد والدهان والأسلاك المستخدم في تجهيز المسكن الأول للمواطن.

وأوضحت الهيئة أنه لا يمكن للفرد استرداد قيمة هذه الضريبة من خلال تسليم الفواتير الخاصة بها إلى الهيئة، مبينة أن المطورين العقاريين المرخصين هم فقط من سيتمكنون من خصم ضريبة المدخلات.

وأكدت أن الدولة تتحمل ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% عما لا يزيد على مليون ريال من مبلغ شراء المسكن الأول.

ويشمل الوحدات السكنية الجاهزة ووحدات البيع على الخارطة فقط للمواطن، ولا يسري الأمر الملكي على البناء الذاتي أو شراء الأراضي.