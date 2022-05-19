اتحاد الكرة يعلن تأخير المنافسة الكروية بين الهلال والفيحاء في نهائي كأس الملك

ماجد محمد(صدى):

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، تأخير انطلاق المنافسة الكروية بين الهلال والفيحاء، في نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، المقرر لها مساء الخميس، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

وأشار حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم على “تويتر”، إلى أن صافرة بداية نهائي كأس الملك ستكون عند الساعة 9:30 مساءً .

والجدير بالذكر أن راعي المباراة، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نيابةً عن سمو الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظة الله – ، لحضور مباراة نهائي النسخة الـ47.