كيف تتناول الحلوى خلال الدايت؟

أميرة خالد(صدى):

يبتعد العديد من الأشخاص عن تناول الحلوى أثناء اتباعهم الحمية الغذائية من أجل إنقاص الوزن، إلا أنا نا لا يعلمه البعض أنه يمكن تناول الحلوى أثناء الدايث وفقًا لما ذكره موقع “Eat This,Not That” .

ويتم ذلك باختيار الحلوى التي يمكن تجزئتها لقطع بنسب بسيطة وتناولها على فترات مثل الفاكهة أو الحلوى الأخرى الخالية من السكر مثل الشيكولاتة الداكنة.

كما يمكن شرب الشاي الأخضر مع الحلوى وذلك لأنه يحتوى على مادة الكافيين التي تساعد على فقدان الوزن الزائد من الجسم.

كما يفضل اختيار حلوى طبيعية مثل الفاكهة حيث تساعد على الشعور بالشبع وفى نفس الوقت تحتوى على سكر طبيعى، وسهلة الهضم، لذلك ينصح بتناولها .