بالصور.. مواصفات تندرا وتاكوما موديلات 2023 الجديدة

أميرة خالد(صدى):

كشف شركة تويوتا النقاب عن تاكوما وتندرا موديلات 2023 بتحديثات جمالية جديدة، لتنضم بذلك إلى موديلات فينزا وكامري.

وتميزت تندرا 2023، بحزمة تحديثات اختيارية جديدة باسم SX، بجنوط 18 إنش جديدة بلون رمادي معدني جذاب، ولمسات سوداء على مقابض الأبواب والمصد الخلفي.

وجاءت السيارة بمحرك توين تيربو 6 سلندر، ونسخة هايبرد لنفس المحرك بقوة 437 حصان، كلاهما مقترن بناقل أوتوماتيكي 10 سرعات.

وحصلت تاكوما 2023، على مجموعة تحديثات اختيارية أخرى، تشمل رفارف سوداء وجنوط سوداء وزخرفات سودء أنيقة على المرايا الجانبي.

وانفردت السيارة بمحركين، الأول 2.7 لتر 4 سلندر، والثاني 3.5 لتر اختياري 6 سلندر بقوة 278 حصان، كلاهما مقترن بناقل أوتوماتيكي أو يدوي 6 سرعات.