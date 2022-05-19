شاهد.. طالب في متوسطة المناهج الأهلية يتعرض للاختناق بسبب قطعة بلاستيكية

الرياض(صدى):

وثّق مقطع فيديو لطالب في متوسطة المناهج الأهلية بالرياض يتعرض للاختناق نتيجة انسداد مجرى الهواء بقطعة بلاستيكية.

وأظهر الفيديو الطالب وهو يحاول التنفس بصعوبة كبيرة، ولكّنه لا يملك قدرة التحرك بسهولة نتيجة اختناقه، ومن ثم فقد السيطرة على التوازن وسقط أرضًا .

وبيّن الفيديو لحظة تدخل المعلم، حيث ذهب مسرعًا متوجهًا نحو الطالب، وقام بـ(مناورة هيمليك) وتمكن بسرعة من إنقاذه.

والجدير بالذكر أن المقطع يبين مدى أهمية تعلّم الإسعافات الأولية لأنها سبب بعد الله في إنقاذ نفس بشرية.