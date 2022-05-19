استشاري: 70% من أسباب الفشل الكلوي هي داء السكري وارتفاع ضغط الدم

أميرة خالد(صدى):

أوضح الدكتور فاضل الرويعي استشاري أمراض الكلى، أن 70% من أسباب الفشل الكلوي هى داء السكري وارتفاع ضغط الدم.

وذكر “الرويعي” أنه يمكن تجنب حدوث الفشل الكلوي في حالة سيطرة الشخص المصاب على داء السكري وعلى ارتفاع ضغط الدم.

وعن الأسباب الأخرى المتعلقة بالفشل الكلوي، أكد أن هناك أسباب منها الوراثة والفشل المصاحب لمضاعفات الحمل خاصة تسمم الحمل، مشيرًا إلى أنه يمثل أقل من 1% في المملكة.