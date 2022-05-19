مستشفى الرياض توفر وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مستشفى الرياض عن إتاحة وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل لديها في مدينة الرياض.

وأوضحت المستشفى أن المسمى الوظيفي هو :

– منسق جودة

وأفادت بأن المؤهلات المطلوبة كالتالي :

– درجة البكالوريوس في التمريض أو العلوم الطبية أو إدارة الرعاية الصحية / ضمان الجودة أو ما يعادلها ، ويفضل أن يكون ذلك مع خلفية سريرية.

– يوصى بشدة بالحصول على شهادة في جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى (على سبيل المثال ، CPHQ و CPPS و Six Sigma و Lean وما إلى ذلك).

– الحد الأدنى 2 سنوات من الخبرة الواسعة في CBAHI ، JCI ، CAP ، وأنواع أخرى من الاعتمادات.

– مهارات تحليلية متقدمة للبيانات باستخدام MS Excel و Minitab و SPSS وما إلى ذلك، وغيرهم من المؤهلات

وأشارت المستشفى إلى أن المهارات والكفاءات المطلوبة هي :

– مهارات اتصال استثنائية ، وتصميم التدريب ، والعرض.

– الإبداع وتقنيات حل المشكلات خارج الصندوق.

– التعامل مع الإجهاد والعمل الزائد.

– الإلمام باللوائح التي وضعتها الهيئة السعودية للتخصصات الصحية المتعلقة بممارسات الرعاية الصحية.

– مهارات شخصية وتواصلية وإدارية ممتازة للتعامل بفعالية مع جميع مستويات موظفي المستشفى والجمهور والوكالات والكيانات المشاركة في عملية الجودة.

– التعاون مع موظفي المستشفيات والرعاية الصحية لتطوير وتنفيذ سياسات الجودة وسلامة المرضى في المؤسسة.

– تطوير وصيانة أدلة الجودة وفقا لمتطلبات CBAHI و JCI، وغيرهم من المهارات

والتقديم على الوظيفة من خلال رابط الموقع .