مستشفى الرياض توفر وظائف إدارية شاغرة
كشفت مستشفى الرياض عن إتاحة وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل لديها في مدينة الرياض.
وأوضحت المستشفى أن المسمى الوظيفي هو :
– منسق جودة
وأفادت بأن المؤهلات المطلوبة كالتالي :
– درجة البكالوريوس في التمريض أو العلوم الطبية أو إدارة الرعاية الصحية / ضمان الجودة أو ما يعادلها ، ويفضل أن يكون ذلك مع خلفية سريرية.
– يوصى بشدة بالحصول على شهادة في جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى (على سبيل المثال ، CPHQ و CPPS و Six Sigma و Lean وما إلى ذلك).
– الحد الأدنى 2 سنوات من الخبرة الواسعة في CBAHI ، JCI ، CAP ، وأنواع أخرى من الاعتمادات.
– مهارات تحليلية متقدمة للبيانات باستخدام MS Excel و Minitab و SPSS وما إلى ذلك، وغيرهم من المؤهلات
وأشارت المستشفى إلى أن المهارات والكفاءات المطلوبة هي :
– مهارات اتصال استثنائية ، وتصميم التدريب ، والعرض.
– الإبداع وتقنيات حل المشكلات خارج الصندوق.
– التعامل مع الإجهاد والعمل الزائد.
– الإلمام باللوائح التي وضعتها الهيئة السعودية للتخصصات الصحية المتعلقة بممارسات الرعاية الصحية.
– مهارات شخصية وتواصلية وإدارية ممتازة للتعامل بفعالية مع جميع مستويات موظفي المستشفى والجمهور والوكالات والكيانات المشاركة في عملية الجودة.
– التعاون مع موظفي المستشفيات والرعاية الصحية لتطوير وتنفيذ سياسات الجودة وسلامة المرضى في المؤسسة.
– تطوير وصيانة أدلة الجودة وفقا لمتطلبات CBAHI و JCI، وغيرهم من المهارات
والتقديم على الوظيفة من خلال رابط الموقع .
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